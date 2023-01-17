Комарова Анна Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.05.1976
Сын: Комаров Алексей Александрович
Отец ребёнка: Комаров Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
24.04.1978
Сын: Комаров Вячеслав Александрович
Отец ребёнка: Комаров Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
04.03.1984
Дочь: Благинина Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Комаров Александр Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно