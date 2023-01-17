Комарова Анна Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комарова Анна Афанасьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.05.1976

Сын: Комаров Алексей Александрович

Отец ребёнка: Комаров Александр Алексеевич

Косолапово, Целинный муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
24.04.1978

Сын: Комаров Вячеслав Александрович

Отец ребёнка: Комаров Александр Алексеевич

Косолапово, Целинный муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
04.03.1984

Дочь: Благинина Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Комаров Александр Алексеевич

Косолапово, Целинный муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Александр Алексеевич

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