Полторацкая (не известно) Евгения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полторацкая (не известно) Евгения Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1900 ст.

Пол

Женский

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Не Известно Василий известно

Мать: Не Известно не известно

Рождение ребёнка
16.11.1881 ст.

Дочь: Полторацкая Варвара Ерофеевна

Отец ребёнка: Полторацкий Ерофей Федорович

д. Озеркинье, Мошканская волость, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
До 1881 ст.

Муж: Полторацкий Ерофей Федорович

Рождение ребёнка
01.05.1887 ст.

Сын: Полторацкий Тимофей Ерофеевич

Отец ребёнка: Полторацкий Ерофей Федорович

д. Озеркинье, Мошканская волость, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1891 ст.

Сын: Полторацкий Михаил Ерофеевич

Отец ребёнка: Полторацкий Ерофей Федорович

д. Озеркинье, Мошканская волость, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полторацкий Прокоп Ерофеевич

Отец ребёнка: Полторацкий Ерофей Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полторацкий Яков Ерофеевич

Отец ребёнка: Полторацкий Ерофей Федорович

д. Озеркинье, Мошканская волость, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
д. Озеркинье, Мошканская волость, Сенненский уезд, Могилевская губерния, Российская Империя
Смерть
После 1900 ст.
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