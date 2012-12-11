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Чернышов Александр Кузьмич

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Место рождения

Мелеуз, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

21.06.1930

Дата смерти

11.12.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Мелеуз, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
03.11.1955

Жена: Новикова Анна Ивановна

Ишимбай, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
03.11.1955

Жена: не указана

Ишимбай, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.12.1956

Дочь: Чернышова Людмила Александровна

Мать ребёнка: не указана

Лениногорск, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
11.12.2012
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
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