Чернышов Александр Кузьмич
Место рождения
Дата рождения21.06.1930
Дата смерти11.12.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1930
Бракосочетание
03.11.1955
Жена: Новикова Анна Ивановна
Бракосочетание
03.11.1955
Рождение ребёнка
10.12.1956
Дочь: Чернышова Людмила Александровна
Лениногорск, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
11.12.2012
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)