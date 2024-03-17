Дубских Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубских Татьяна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
07.04.1926

Дочь: Юдина Лидия Фёдоровна

Отец ребёнка: Дубских Фёдор Павлович

Смерть
Неизвестно

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