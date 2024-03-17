Дубских Татьяна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
07.04.1926
Дочь: Юдина Лидия Фёдоровна
Отец ребёнка: Дубских Фёдор Павлович
Смерть
Неизвестно