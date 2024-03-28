Шумкина (--) Татьяна Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумкина (--) Татьяна Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шумкин Федор Сергеевич

Рождение ребёнка
11.06.1904

Дочь: Шумкина Агрипина Федоровна

Отец ребёнка: Шумкин Федор Сергеевич

МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Смерть
Неизвестно

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