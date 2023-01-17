Бадаев Ананий Васильевича — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бадаев Ананий Васильевича

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1888

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1920 по 1923
Грязовец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1923 по 1968
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
1968
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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