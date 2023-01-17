Бадаев Ананий Васильевича
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смерти1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1920 по 1923
Грязовец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1923 по 1968
Смерть
1968