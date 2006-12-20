Базегский Герман Олегович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБазегский Герман Олегович

Базегский Герман Олегович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.2006

Отец: Базегский Олег Евгеньевич

Мать: Базегская Елена Владимировна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close