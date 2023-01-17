Förderer (Foerderer) Eva — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиFörderer (Foerderer) Eva

Förderer (Foerderer) Eva

avatar

Место рождения

Степовое, Миколаївська область

Дата рождения

01.03.1908

Дата смерти

?.03.1966

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

1880 г.р.

Муж

1905 г.р.

Дети

1931 г.р.
1933 г.р.
1937 г.р.
Скрыто настройками приватности
1945 г.р.

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1908

Отец: Förderer Heinrich

Мать: Barbara

Степовое, Миколаївська область
Бракосочетание
28.11.1928

Муж: Foerderer Peter

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
18.01.1931

Дочь: Franziska

Отец ребёнка: Foerderer Peter

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
21.09.1933

Дочь: Клементина Петровна

Отец ребёнка: Foerderer Peter

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
28.05.1937

Сын: Фердерер Рафаил

Отец ребёнка: Foerderer Peter

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
09.05.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Foerderer Peter

Рождение ребёнка
12.03.1945

Дочь: Розалия

Отец ребёнка: Foerderer Peter

Смерть
?.03.1966
Карабалты, Киргизия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close