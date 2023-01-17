Förderer (Foerderer) Eva
Место рождения
Дата рождения01.03.1908
Дата смерти?.03.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1908
Отец: Förderer Heinrich
Мать: Barbara
Бракосочетание
28.11.1928
Муж: Foerderer Peter
Рождение ребёнка
18.01.1931
Дочь: Franziska
Отец ребёнка: Foerderer Peter
Рождение ребёнка
21.09.1933
Дочь: Клементина Петровна
Отец ребёнка: Foerderer Peter
Рождение ребёнка
28.05.1937
Сын: Фердерер Рафаил
Отец ребёнка: Foerderer Peter
Рождение ребёнка
09.05.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Foerderer Peter
Рождение ребёнка
12.03.1945
Дочь: Розалия
Отец ребёнка: Foerderer Peter
Смерть
?.03.1966
Карабалты, Киргизия