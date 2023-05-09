Давлиев Рафил Равилович
Место рождения
Дата рождения03.04.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.08.1997
Сын: Давлиев Рамиль
Мать ребёнка: Давлиева (Идельбаева) Рузиля Шафкатовна
Каскара, Тюменский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
12.10.2000
Дочь: Давлиева Венера Рафиловна
Мать ребёнка: Давлиева (Идельбаева) Рузиля Шафкатовна
Рождение ребёнка
07.08.2014
Мать ребёнка: Давлиева (Идельбаева) Рузиля Шафкатовна