Вьюков Николай Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вьюков Семен Дмитриевич
Работа или профессия
1891
Младший уставщик Салаирский рудников
Рождение ребёнка
31.07.1892
Мать ребёнка: Вьюкова Александра Ивановна
Красное, Ленинск-Кузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
90 об
Работа или профессия
1892
Горный кандидат
Рождение ребёнка
01.07.1903
Дочь: Вьюкова Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Вьюкова Александра Ивановна
Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно