Вьюков Николай Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВьюков Николай Семенович

Вьюков Николай Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вьюков Семен Дмитриевич

Мать: не указана

Работа или профессия
1891
Младший уставщик Салаирский рудников
Рождение ребёнка
31.07.1892

Сын: Вьюков Леонид Николаевич

Мать ребёнка: Вьюкова Александра Ивановна

Красное, Ленинск-Кузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
90 об
Работа или профессия
1892
Горный кандидат
Рождение ребёнка
01.07.1903

Дочь: Вьюкова Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Вьюкова Александра Ивановна

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вьюкова Александра Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close