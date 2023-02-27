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Рагозин Карп

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Рагозин ?

Мать: (Старухина) Ирина Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Петишева) Настасья

Рождение ребёнка
1780

Сын: Рагозин Мирон

Мать ребёнка: (Петишева) Настасья

Рождение ребёнка
1782

Сын: Рагозин Фёдор

Мать ребёнка: (Петишева) Настасья

Рождение ребёнка
1789

Сын: Рагозин Стефан

Мать ребёнка: (Петишева) Настасья

Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Рагозина) Анна

Мать ребёнка: (Петишева) Настасья

Место жительства
1795
Верхний Реутец, Медвенский муниципальный район, Курская область
ГАКО ф.184 оп.2 д.293 (1795)
Смерть
Неизвестно

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