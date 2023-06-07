Куксинский Лука
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Куксинский ?
Мать: ?
Рождение ребёнка
12.07.1879
Мать ребёнка: Мария
Городня, Оршанский район, Витебская область
Образование получил, сдавая экзампены экстерном.Работал в Госбанке в г.г. Петрограде, Иркутске, Владивостоке, Благовещенске и Хабаровске на разных должностях от помошника делопроизводителя до управляю... Показать все
Смерть
Неизвестно