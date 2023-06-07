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Куксинский Лука

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Куксинский ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
12.07.1879

Сын: Куксинский Павел Лукич

Мать ребёнка: Мария

Городня, Оршанский район, Витебская область
Образование получил, сдавая экзампены экстерном.Работал в Госбанке в г.г. Петрограде, Иркутске, Владивостоке, Благовещенске и Хабаровске на разных должностях от помошника делопроизводителя до управляю... Показать все
Смерть
Неизвестно
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