Крайнова (Мурзина) Елена Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смерти11.06.1890
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Мурзин Филипп
Мать: Мурзина Жена Филиппа
Рождение ребёнка
1867
Сын: Крайнов Василий Андреевич
Отец ребёнка: Крайнов Андрей Павлович
с. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Рождение ребёнка
27.01.1873
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Крайнов Андрей Павлович
с. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Рождение ребёнка
20.10.1875
Дочь: Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Крайнов Андрей Павлович
с. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Рождение ребёнка
05.08.1885
Отец ребёнка: Крайнов Андрей Павлович
с. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.06.1890
с. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Причина смерти: язва
Похороны
Неизвестно
с. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда