Крайнова (Мурзина) Елена Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крайнова (Мурзина) Елена Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

11.06.1890

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Мурзин Филипп

Мать: Мурзина Жена Филиппа

Рождение ребёнка
1867

Сын: Крайнов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Крайнов Андрей Павлович

с. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Рождение ребёнка
27.01.1873

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Крайнов Андрей Павлович

с. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Рождение ребёнка
20.10.1875

Дочь: Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Крайнов Андрей Павлович

с. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Рождение ребёнка
05.08.1885

Сын: Крайнов Степан Андреевич

Отец ребёнка: Крайнов Андрей Павлович

с. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крайнов Андрей Павлович

Смерть
11.06.1890
с. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
Причина смерти: язва
Похороны
Неизвестно
с. Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
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