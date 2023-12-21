Романова (Матвеева) Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (Матвеева) Евдокия Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Матвеев Андрей

Мать: Краснова Матрена

Рождение ребёнка
01.01.1940

Сын: Петр

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
08.03.1942

Дочь: Едифанова Антонина Николаевна

Отец ребёнка: Романов Микуль (Николай)

Рождение ребёнка
?.10.1945

Сын: Василий

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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