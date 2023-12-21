Романова (Матвеева) Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Матвеев Андрей
Мать: Краснова Матрена
Рождение ребёнка
01.01.1940
Сын: Петр
Рождение ребёнка
08.03.1942
Дочь: Едифанова Антонина Николаевна
Отец ребёнка: Романов Микуль (Николай)
Рождение ребёнка
?.10.1945
Сын: Василий
Смерть
Неизвестно