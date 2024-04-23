Зверев Автоном Иванович
Место рожденияс.Башкарка, Петрокаменский р-н, Свердловская обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти26.01.1942
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зверев Алексей Андриянович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
26.01.1942
Причина смерти: погиб в ВОВ
Похороны
Неизвестно