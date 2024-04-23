Зверев Автоном Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зверев Автоном Иванович

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Место рождения

с.Башкарка, Петрокаменский р-н, Свердловская обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

26.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зверев Иван Меркурьевич

Мать: Зверева (Бабайлова) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зверев Алексей Андриянович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зверев Павел Андриянович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
26.01.1942
Причина смерти: погиб в ВОВ
Похороны
Неизвестно

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