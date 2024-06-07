Сурков Дмитрий Николаев
Место рожденияБайково
Дата рождения07.05.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
07.05.1887
Отец: Сурков Николай Иванов
Мать: Агафья Дмитриева
Байково
Упоминание
Неизвестно
МК 1887 лист 006об
Бракосочетание
30.01.1906
Байково
Рождение ребёнка
26.09.1907
Сын: Сурков Иван Дмитриев
Мать ребёнка: Суркова (Душенкова) Анна Иванова
Байково
Рождение ребёнка
28.09.1909
Мать ребёнка: Суркова (Душенкова) Анна Иванова
Байково
Рождение ребёнка
29.09.1910
Мать ребёнка: Суркова (Душенкова) Анна Иванова
Байково
Рождение ребёнка
08.12.1912
Мать ребёнка: Суркова (Душенкова) Анна Иванова
Байково
Рождение ребёнка
10.05.1914
Мать ребёнка: Суркова (Душенкова) Анна Иванова
Байково
Рождение ребёнка
17.08.1915
Дочь: (Суркова) Наталья Дмитриева
Мать ребёнка: Суркова (Душенкова) Анна Иванова
Байково
Смерть
Неизвестно