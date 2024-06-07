Сурков Дмитрий Николаев 07.05.1887 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сурков Дмитрий Николаев

Место рождения

Байково

Дата рождения

07.05.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1887

Отец: Сурков Николай Иванов

Мать: Агафья Дмитриева

Байково
Упоминание
Неизвестно
МК 1887 лист 006об
Бракосочетание
30.01.1906

Жена: Суркова (Душенкова) Анна Иванова

Байково
Рождение ребёнка
26.09.1907

Сын: Сурков Иван Дмитриев

Мать ребёнка: Суркова (Душенкова) Анна Иванова

Байково
Рождение ребёнка
28.09.1909

Сын: Сурков Михаил Дмитриев

Мать ребёнка: Суркова (Душенкова) Анна Иванова

Байково
Рождение ребёнка
29.09.1910

Сын: Сурков Михаил Дмитриев

Мать ребёнка: Суркова (Душенкова) Анна Иванова

Байково
Рождение ребёнка
08.12.1912

Сын: Сурков Степан Дмитриевич

Мать ребёнка: Суркова (Душенкова) Анна Иванова

Байково
Рождение ребёнка
10.05.1914

Сын: Сурков Максим Дмитриевич

Мать ребёнка: Суркова (Душенкова) Анна Иванова

Байково
Рождение ребёнка
17.08.1915

Дочь: (Суркова) Наталья Дмитриева

Мать ребёнка: Суркова (Душенкова) Анна Иванова

Байково
Смерть
Неизвестно

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