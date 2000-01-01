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Пышный Иван Федорович
Пышный Иван Федорович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.05.1929
Дата смерти
25.09.1981
Пол
Мужской
Отец
Пышный Федор Фомич
1910 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ИП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1929
Отец:
Пышный Федор Фомич
Мать: не указана
Смерть
25.09.1981
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