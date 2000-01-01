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Пышный Иван Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.1929

Дата смерти

25.09.1981

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1929

Отец: Пышный Федор Фомич

Мать: не указана

Смерть
25.09.1981
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