Вольфсон Сейна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Шульпина Фрейда Рахмеелевна
Отец ребёнка: Вольфсон Рахмиел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вальфсон Иосиф Рахмеелевич
Отец ребёнка: Вольфсон Рахмиел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вальфсон Борис Рахмеелевич
Отец ребёнка: Вольфсон Рахмиел
Смерть
1910