Вольфсон Сейна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вольфсон Сейна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1910

Пол

Женский

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Шульпина Фрейда Рахмеелевна

Отец ребёнка: Вольфсон Рахмиел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вальфсон Иосиф Рахмеелевич

Отец ребёнка: Вольфсон Рахмиел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вальфсон Борис Рахмеелевич

Отец ребёнка: Вольфсон Рахмиел

Смерть
1910
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