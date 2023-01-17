Сулимова Елизавета Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сулимова Елизавета Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Сулимов Афанасий Сергеев

Отец ребёнка: Сулимов Сергей Нифантьев

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Сулимов Григорий Сергеев

Отец ребёнка: Сулимов Сергей Нифантьев

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Екатерина Сергеева

Отец ребёнка: Сулимов Сергей Нифантьев

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сулимов Сергей Нифантьев

Смерть
Неизвестно
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