Дудырева (Шихова) Зоя
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татаурова (Шихова) Светлана Геннадьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воронина (Дудырева) Надежда Сергеевна
Отец ребёнка: Дудырев Сергей Афонасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дудырев Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Дудырев Сергей Афонасьевич
Бракосочетание
Неизвестно