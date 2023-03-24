Дудырева (Шихова) Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудырева (Шихова) Зоя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татаурова (Шихова) Светлана Геннадьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронина (Дудырева) Надежда Сергеевна

Отец ребёнка: Дудырев Сергей Афонасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дудырев Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Дудырев Сергей Афонасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дудырев Сергей Афонасьевич

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