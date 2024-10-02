Антипов Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипов Павел

Место рождения

Глебово

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1833 г.р.

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Антип

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова Васса

Рождение ребёнка
1861 ст.

Сын: Павлов Дмитрий

Мать ребёнка: Павлова Васса

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
20.08.1863 ст.

Сын: Павлов Петр

Мать ребёнка: Павлова Васса

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
17.01.1865 ст.

Дочь: Павлова Мария

Мать ребёнка: Павлова Васса

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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