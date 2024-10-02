Антипов Павел
Место рожденияГлебово
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Павлова Васса
Рождение ребёнка
1861 ст.
Сын: Павлов Дмитрий
Мать ребёнка: Павлова Васса
Рождение ребёнка
20.08.1863 ст.
Сын: Павлов Петр
Мать ребёнка: Павлова Васса
Рождение ребёнка
17.01.1865 ст.
Дочь: Павлова Мария
Мать ребёнка: Павлова Васса
Смерть
Неизвестно