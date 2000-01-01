Амосов Борис Олегович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1958
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958
Отец: Амосов Олег Васильевич
Рождение ребёнка
13.09.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.05.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно