Амосов Борис Олегович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амосов Борис Олегович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1958

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
1958

Отец: Амосов Олег Васильевич

Мать: Амосова Тамара Степановна

Рождение ребёнка
13.09.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.05.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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