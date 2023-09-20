Корноухова Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корноухова Екатерина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корноухов Евфимий Яковлевич

Рождение ребёнка
1858

Сын: Корноухов Иван Ефимович

Отец ребёнка: Корноухов Евфимий Яковлевич

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: (дев.Корноухова) Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Корноухов Евфимий Яковлевич

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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