Корноухова Екатерина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Корноухов Евфимий Яковлевич
Рождение ребёнка
1869
Дочь: (дев.Корноухова) Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Корноухов Евфимий Яковлевич
Смерть
Неизвестно