Тоболкина Просковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тоболкина Просковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зенченко Валентина Федоровна

Отец ребёнка: Тоболкин Федор Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Котлова Мария Федоровна

Отец ребёнка: Тоболкин Федор Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронченко Августа Федоровна

Отец ребёнка: Тоболкин Федор Сергеевич

Рождение ребёнка
01.01.1932

Сын: Тоболкин Вениамин Федорович

Отец ребёнка: Тоболкин Федор Сергеевич

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