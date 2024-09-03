Буканов Иван Аввакумович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смерти30.10.1902
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Буканов Аввакум Фёдорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Буканова Анна Назаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Буканова Анна Назаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Буканова Анна Назаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Буканова Анна Назаровна
Рождение ребёнка
10.07.1883
Мать ребёнка: Буканова Анна Назаровна
Рождение ребёнка
26.04.1886
Дочь: Боганова (Буканова) Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Буканова Анна Назаровна
Смерть
30.10.1902