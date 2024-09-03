Буканов Иван Аввакумович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБуканов Иван Аввакумович

Буканов Иван Аввакумович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

30.10.1902

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Буканов Аввакум Фёдорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буканов Яков Иванович

Мать ребёнка: Буканова Анна Назаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буканов Семён Иванович

Мать ребёнка: Буканова Анна Назаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буканов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Буканова Анна Назаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буканова Анна Назаровна

Рождение ребёнка
10.07.1883

Сын: Буканов Илья Иванович

Мать ребёнка: Буканова Анна Назаровна

Рождение ребёнка
26.04.1886

Дочь: Боганова (Буканова) Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Буканова Анна Назаровна

Смерть
30.10.1902

Мы используем куки для улучшения работы сайта.