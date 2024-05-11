Определенов Иван Михайлович 01.12.1903 — найти родственников по фамилии на Familio
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Определенов Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1903

Дата смерти

03.12.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Определенов Николай Иванович

Мать ребёнка: Определенова (Серебрякова) Клавдия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Определенова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Определенова (Серебрякова) Клавдия Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
кузнец, плотник,
Место жительства
Неизвестно
Черусти, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
13.08.1928

Дочь: Определенова Таисия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.04.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Определенова (Серебрякова) Клавдия Петровна

Смерть
03.12.1986

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