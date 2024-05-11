Определенов Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1903
Дата смерти03.12.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Определенов Николай Иванович
Мать ребёнка: Определенова (Серебрякова) Клавдия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Определенова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Определенова (Серебрякова) Клавдия Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
кузнец, плотник,
Место жительства
Неизвестно
Черусти, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
13.08.1928
Дочь: Определенова Таисия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.04.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Определенова (Серебрякова) Клавдия Петровна
Смерть
03.12.1986