(Кириленко / Кириченко /) Евдокия Федоровна
Место рождения
Дата рождения16.09.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1867
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1867г.лист № 586,зап.№ 46, ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-3732(прод)
Крещение
17.09.1867
ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-3732(прод.),м/к 1867г.лист № 586,зап.№ 46. | Godparents:Крестьяне с.Гребенки : Василий Семионович Кириченко и Зиновия Рябчуна - жена Ульяна Кирилловна
Смерть
Неизвестно