(Кириленко / Кириченко /) Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кириленко / Кириченко /) Евдокия Федоровна

Место рождения

Гребёнки, Київська область

Дата рождения

16.09.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1867

Отец: Кириленко / Кириченко / Федор Григорьевич

Мать: Кириленко/кириченко/ Марина Никифоровна

Гребёнки, Київська область
Покровская церковь с.Гребенки,м/к 1867г.лист № 586,зап.№ 46, ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-3732(прод)
Крещение
17.09.1867
Гребёнки, Київська область
ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-3732(прод.),м/к 1867г.лист № 586,зап.№ 46. | Godparents:Крестьяне с.Гребенки : Василий Семионович Кириченко и Зиновия Рябчуна - жена Ульяна Кирилловна
Смерть
Неизвестно
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