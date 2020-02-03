Козлов Владимир Алексеевич
Место рождения
Дата рождения07.04.1951
Дата смерти03.02.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1951
Отец: Козлов Алексей Петрович
Мать: Козлова Мария Георгиевна
Рождение ребёнка
29.01.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.02.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
03.02.2020