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Козлов Владимир Алексеевич

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Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

07.04.1951

Дата смерти

03.02.2020

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

1924 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1951

Отец: Козлов Алексей Петрович

Мать: Козлова Мария Георгиевна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
29.01.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
06.02.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
03.02.2020
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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