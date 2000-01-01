Лялин Никонор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лялин Никонор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Лялина ефросинья никоноровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Лялин Гавриил Никонорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Лялина мария никоноровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лялина евдокия никоноровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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