(Бякова) Глафира Васильевна
Место рождения
Дата рождения14.06.1883
Дата смерти09.03.1885
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1883
Отец: Бяков Василий Кондратьевич
Восприемник Анна Константиновна Малых Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви ф29. Оп.39 т. 1. Д. 90 разворот 76 (92 зачёркнуто)
Смерть
09.03.1885
Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви