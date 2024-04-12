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(Бякова) Глафира Васильевна

Место рождения

Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

14.06.1883

Дата смерти

09.03.1885

Пол

Женский

Отец

Около 1857 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1883

Отец: Бяков Василий Кондратьевич

Мать: не указана

Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Восприемник Анна Константиновна Малых Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви ф29. Оп.39 т. 1. Д. 90 разворот 76 (92 зачёркнуто)
Смерть
09.03.1885
Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви
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