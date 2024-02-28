Пелагея Димитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.04.1894
Дочь: Александра Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Алексеев
д.Пешково, Богородский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
03.04.1903
Дочь: Мария Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Алексеев
д.Пешково, Богородский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Алексеев
Смерть
Неизвестно