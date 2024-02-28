Пелагея Димитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Димитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1862 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.04.1894

Дочь: Александра Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Алексеев

д.Пешково, Богородский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
03.04.1903

Дочь: Мария Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Алексеев

д.Пешково, Богородский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Алексеев

Смерть
Неизвестно
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