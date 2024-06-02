Богданова (Матушкина) Марья Прокопьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Богданова (Матушкина) Марья Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.04.1877 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богданов Тимофей Максимович

Завондожская, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Смерть
Неизвестно

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