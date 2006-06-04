Щербатюк Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1949
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.11.1980
Сын: Щербатюк Алексей Николаевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.05.1982
Сын: Щербатюк Николай Николаевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности