Щербатюк Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербатюк Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1949

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1980

Сын: Щербатюк Алексей Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.05.1982

Сын: Щербатюк Николай Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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