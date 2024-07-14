Мосин Василий Семенович
Место рожденияСаратовская обл., Духовницкий р-н, Никольское
Дата рождения24.04.1914
Дата смерти08.06.1986
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1914
Отец: Мосин Семен
Мать: не указана
Саратовская обл., Духовницкий р-н, Никольское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пальченко (Мосина) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Мосина (Значкова) Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шубина Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Мосина (Значкова) Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Якунина Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Мосина (Значкова) Елена
Рождение ребёнка
13.08.1935
Сын: Мосин Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Мосина (Значкова) Елена
Духовницкий район, д. Кисловка (Терешка)
Смерть
08.06.1986