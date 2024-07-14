Мосин Василий Семенович 24.04.1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мосин Василий Семенович

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Место рождения

Саратовская обл., Духовницкий р-н, Никольское

Дата рождения

24.04.1914

Дата смерти

08.06.1986

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1914

Отец: Мосин Семен

Мать: не указана

Саратовская обл., Духовницкий р-н, Никольское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пальченко (Мосина) Мария Васильевна

Мать ребёнка: Мосина (Значкова) Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шубина Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Мосина (Значкова) Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Якунина Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Мосина (Значкова) Елена

Рождение ребёнка
13.08.1935

Сын: Мосин Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Мосина (Значкова) Елена

Духовницкий район, д. Кисловка (Терешка)
Смерть
08.06.1986

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