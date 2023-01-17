Сизова Акулина Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1680
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1680
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1691
Отец ребёнка: Сизов Никита Савельев
Рождение ребёнка
Около 1694
Отец ребёнка: Сизов Никита Савельев
Рождение ребёнка
Около 1700
Сын: Сизов Иван Никитин
Отец ребёнка: Сизов Никита Савельев
Рождение ребёнка
Около 1703
Дочь: Агафья Никитина
Отец ребёнка: Сизов Никита Савельев
Смерть
Неизвестно