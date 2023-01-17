Сизова Акулина Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сизова Акулина Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1680

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1691

Сын: Сазонов Леонтий Никитин

Отец ребёнка: Сизов Никита Савельев

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1694

Сын: Сазонов Фетис Никитин

Отец ребёнка: Сизов Никита Савельев

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1700

Сын: Сизов Иван Никитин

Отец ребёнка: Сизов Никита Савельев

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1703

Дочь: Агафья Никитина

Отец ребёнка: Сизов Никита Савельев

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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