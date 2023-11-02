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Ярош Иван Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Ярош Иосиф Петрович

Мать: Ярош Ксения

Рождение ребёнка
1910

Сын: Ярош Иван Иванович

Мать ребёнка: Ярош Таисья

Рождение ребёнка
1916

Сын: Ярош Борис Иванович

Мать ребёнка: Ярош Таисья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ярош Таисья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ярош Таисья

Смерть
Неизвестно
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