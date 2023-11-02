Ярош Иван Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Ярош Иосиф Петрович
Мать: Ярош Ксения
Рождение ребёнка
1910
Сын: Ярош Иван Иванович
Мать ребёнка: Ярош Таисья
Рождение ребёнка
1916
Сын: Ярош Борис Иванович
Мать ребёнка: Ярош Таисья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ярош Таисья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ярош Таисья
Смерть
Неизвестно