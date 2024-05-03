Иваницкий Константин Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1916
Дата смерти25.08.1976
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1916
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иваницкая Наталья Константиновна
Мать ребёнка: Иваницкая (Жабицкая) Полина Карповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иваницкая Галина Константиновна
Мать ребёнка: Иваницкая (Жабицкая) Полина Карповна
Рождение ребёнка
26.08.1939
Сын: Иваницкий Геннадий Константинович
Мать ребёнка: Иваницкая (Жабицкая) Полина Карповна
Смерть
25.08.1976
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область