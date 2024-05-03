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Иваницкий Константин Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1916

Дата смерти

25.08.1976

Пол

Мужской

Добавил:

И
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1916

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Иваницкая Елена Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иваницкая (Жабицкая) Полина Карповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иваницкая Наталья Константиновна

Мать ребёнка: Иваницкая (Жабицкая) Полина Карповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иваницкая Галина Константиновна

Мать ребёнка: Иваницкая (Жабицкая) Полина Карповна

Рождение ребёнка
26.08.1939

Сын: Иваницкий Геннадий Константинович

Мать ребёнка: Иваницкая (Жабицкая) Полина Карповна

Смерть
25.08.1976
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область

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