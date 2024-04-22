Попов Петр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопов Петр Алексеевич

Попов Петр Алексеевич

Место рождения

Иловай-Рождественское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Иловай-Рождественское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Попов Степан Петрович

Мать ребёнка: не указана

Иловай-Рождественское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Попова Мария Петровна

Мать ребёнка: Попова Прасковья Иудовна

Иловай-Рождественское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Попова Марфа Петровна

Мать ребёнка: Попова Прасковья Иудовна

Иловай-Рождественское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Попов Евдоким Петрович

Мать ребёнка: Попова Прасковья Иудовна

Иловай-Рождественское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Прасковья Иудовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close