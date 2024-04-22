Попов Петр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Рождение ребёнка
1742
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Попова Мария Петровна
Мать ребёнка: Попова Прасковья Иудовна
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Попова Марфа Петровна
Мать ребёнка: Попова Прасковья Иудовна
Рождение ребёнка
1761
Мать ребёнка: Попова Прасковья Иудовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Прасковья Иудовна
Смерть
Неизвестно