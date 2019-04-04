Данелия Георгий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данелия Георгий Николаевич

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Место рождения

Тифлис (ныне - Тбилиси, Грузия)

Дата рождения

25.08.1930

Дата смерти

04.04.2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Тифлис (ныне - Тбилиси, Грузия)
Место жительства
С 1941 по 1943
Тбилиси
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
04.04.2019
Москва, город федерального значения Москва
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