Данелия Георгий Николаевич
Место рожденияТифлис (ныне - Тбилиси, Грузия)
Дата рождения25.08.1930
Дата смерти04.04.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
25.08.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Тифлис (ныне - Тбилиси, Грузия)
Место жительства
С 1941 по 1943
Тбилиси
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.04.2019