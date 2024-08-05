Крюков Иван Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Крюков Трофим Васильевич
Мать: Надежда Харитоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крюкова Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Крюкова) Мария Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Крюкова Авдотья Ивановна
Смерть
Неизвестно