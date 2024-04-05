Duda Florian
Место рожденияDudy
Дата рождения05.10.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1866
Отец: Duda Franciszek
Dudy
Бракосочетание
07.07.1896
Жена: Duda (Gałązka) Józefa
Ostrów
Współmałżonek: Florian Duda
Рождение ребёнка
25.05.1899
Сын: Duda Władysław
Мать ребёнка: Duda (Gałązka) Józefa
Dudy
Рождение ребёнка
14.09.1901
Дочь: (Duda) Eugenia
Мать ребёнка: Duda (Gałązka) Józefa
Dudy
Рождение ребёнка
04.12.1904
Сын: Duda Feliks
Мать ребёнка: Duda (Gałązka) Józefa
Dudy
Рождение ребёнка
09.04.1907
Сын: Duda Roman
Мать ребёнка: Duda (Gałązka) Józefa
Dudy
Рождение ребёнка
16.04.1912
Дочь: Jaskółka (Duda) Kamila
Мать ребёнка: Duda (Gałązka) Józefa
Dudy
Смерть
Неизвестно