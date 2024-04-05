Duda Florian 05.10.1866 — найти родственников по фамилии на Familio
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Duda Florian

Место рождения

Dudy

Дата рождения

05.10.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1840 г.р.

Мать

1841 г.р.

Жена

1877 г.р.

Дети

1899 г.р.
1901 г.р.
1904 г.р.
1907 г.р.
1912 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1866

Отец: Duda Franciszek

Мать: Duda (Pierzchanowska) Anna

Dudy
Бракосочетание
07.07.1896

Жена: Duda (Gałązka) Józefa

Ostrów
Współmałżonek: Florian Duda
Рождение ребёнка
25.05.1899

Сын: Duda Władysław

Мать ребёнка: Duda (Gałązka) Józefa

Dudy
Рождение ребёнка
14.09.1901

Дочь: (Duda) Eugenia

Мать ребёнка: Duda (Gałązka) Józefa

Dudy
Рождение ребёнка
04.12.1904

Сын: Duda Feliks

Мать ребёнка: Duda (Gałązka) Józefa

Dudy
Рождение ребёнка
09.04.1907

Сын: Duda Roman

Мать ребёнка: Duda (Gałązka) Józefa

Dudy
Рождение ребёнка
16.04.1912

Дочь: Jaskółka (Duda) Kamila

Мать ребёнка: Duda (Gałązka) Józefa

Dudy
Смерть
Неизвестно

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