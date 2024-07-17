Дадиани Оҭар Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиДадиани Оҭар

Дадиани Оҭар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

FG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дадиани Ҵоҭне

Мать ребёнка: Маршьан Лили

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дадиани Шьоҭа

Мать ребёнка: Маршьан Лили

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маршьан Лили

Смерть
Неизвестно

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