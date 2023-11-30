Шендрикова (Тофан) Татьяна Анисимовна
Место рожденияМолдова
Дата рождения04.09.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.05.1995
Дочь: Шендрикова (Тофан) Анастасия Валерьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
27.04.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шендриков Николай Викторович
Королёв, Королев, Московская область