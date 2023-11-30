Шендрикова (Тофан) Татьяна Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шендрикова (Тофан) Татьяна Анисимовна

Место рождения

Молдова

Дата рождения

04.09.1971

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1966 г.р.

Дети

1995 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шендриков Николай Викторович

Рождение ребёнка
31.05.1995

Дочь: Шендрикова (Тофан) Анастасия Валерьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
27.04.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шендриков Николай Викторович

Королёв, Королев, Московская область

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