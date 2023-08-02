Фуноту Магдалина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фуноту Магдалина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Фуното/Фонотов/БАРКЭТ) Менакия Гавриловна

Отец ребёнка: Фуното/Фонотов/БАРКЭТ Гавриил Сергеевич

Рождение ребёнка
1837

Дочь: (Фуното/Фонотов/БАРКЭТ) Елизавета Гавриловна

Отец ребёнка: Фуното/Фонотов/БАРКЭТ Гавриил Сергеевич

Рождение ребёнка
1840

Сын: Фуното/Фонотов/БАРКЭТ Юрий Гаврилович

Отец ребёнка: Фуното/Фонотов/БАРКЭТ Гавриил Сергеевич

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Фуното/Фонотов/БАРКЭТ) Александра Гавриловна

Отец ребёнка: Фуното/Фонотов/БАРКЭТ Гавриил Сергеевич

Рождение ребёнка
1847

Сын: Фуното/Фонотов/БАРКЭТ Дмитрий Гаврилович

Отец ребёнка: Фуното/Фонотов/БАРКЭТ Гавриил Сергеевич

Смерть
Неизвестно

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