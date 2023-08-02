Фуноту Магдалина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Рождение ребёнка
1837
Рождение ребёнка
1840
Сын: Фуното/Фонотов/БАРКЭТ Юрий Гаврилович
Отец ребёнка: Фуното/Фонотов/БАРКЭТ Гавриил Сергеевич
Рождение ребёнка
1844
Рождение ребёнка
1847
Смерть
Неизвестно