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Исмуллина Унечпи Тундуловна

Место рождения

Село Ахманово, Бакалинский район, Республика Башкортостан, Россия

Дата рождения

11.05.1895

Дата смерти

17.10.1972

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1895

Отец: Тундул

Мать: не указана

Бракосочетание
20.10.1915

Муж: Исмуллин Леонтий Биктимирович

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Сидулова (Исмуллина) Мария Леонтьевна

Отец ребёнка: Исмуллин Леонтий Биктимирович

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Петрусева (Исмуллина) Нарспей Леонтьевна

Отец ребёнка: Исмуллин Леонтий Биктимирович

Рождение ребёнка
25.04.1928

Сын: Исмуллин Михаил Леонтьевич

Отец ребёнка: Исмуллин Леонтий Биктимирович

Рождение ребёнка
20.08.1932

Дочь: Баймурзина (Исмуллина) Елизавета (Лиза) Леонтьевна

Отец ребёнка: Исмуллин Леонтий Биктимирович

Смерть
17.10.1972
Причина смерти: острая сердечно-сосудистая недостаточность
Похороны
Неизвестно

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