Исмуллина Унечпи Тундуловна
Место рожденияСело Ахманово, Бакалинский район, Республика Башкортостан, Россия
Дата рождения11.05.1895
Дата смерти17.10.1972
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1895
Отец: Тундул
Мать: не указана
Бракосочетание
20.10.1915
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Сидулова (Исмуллина) Мария Леонтьевна
Отец ребёнка: Исмуллин Леонтий Биктимирович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Петрусева (Исмуллина) Нарспей Леонтьевна
Отец ребёнка: Исмуллин Леонтий Биктимирович
Рождение ребёнка
25.04.1928
Сын: Исмуллин Михаил Леонтьевич
Отец ребёнка: Исмуллин Леонтий Биктимирович
Рождение ребёнка
20.08.1932
Дочь: Баймурзина (Исмуллина) Елизавета (Лиза) Леонтьевна
Отец ребёнка: Исмуллин Леонтий Биктимирович
Смерть
17.10.1972
Причина смерти: острая сердечно-сосудистая недостаточность
Похороны
Неизвестно