Никитина (Вахрамеева) Анастасия Константинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина (Вахрамеева) Анастасия Константинова

Место рождения

Пудем, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

06.01.1889

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: Вахрамеев Константин Васильев

Мать: Вахрамеева Вера Ильина

Пудем, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.09.1886

Дочь: Никитина (Бочкова) Анна Семёнова

Отец ребёнка: Бочков Семён Сампсонов

Пудем, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Дата рождения взята из ветки Никитиных, собранной Андреем Бригадиным
Рождение ребёнка
20.03.1888

Дочь: (Бочкова) Мария Семёновна

Отец ребёнка: Бочков Семён Сампсонов

Пудем, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
06.01.1889
Пудем, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика

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