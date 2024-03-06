Никитина (Вахрамеева) Анастасия Константинова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1868
Дата смерти06.01.1889
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Рождение ребёнка
21.09.1886
Дочь: Никитина (Бочкова) Анна Семёнова
Отец ребёнка: Бочков Семён Сампсонов
Дата рождения взята из ветки Никитиных, собранной Андреем Бригадиным
Рождение ребёнка
20.03.1888
Дочь: (Бочкова) Мария Семёновна
Отец ребёнка: Бочков Семён Сампсонов
Смерть
06.01.1889