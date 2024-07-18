Емельян Демитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕмельян Демитриевич

Емельян Демитриевич

Место рождения

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

Между 1804 и 1805

Дата смерти

25.04.1846

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1804 и 1805

Отец: Дмитрий Андреевич

Мать: Татьяна Петровна

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
26.07.1822

Жена: Агафья Гавриловна

Рождение ребёнка
20.05.1824

Сын: Еремей Емельянович

Мать ребёнка: Агафья Гавриловна

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
11.09.1828

Дочь: Надежда Емельяновна

Мать ребёнка: Агафья Гавриловна

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
08.05.1831

Дочь: Гликерия Емельяновна

Мать ребёнка: Агафья Гавриловна

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
07.10.1834

Дочь: Пераскева Емельяновна

Мать ребёнка: Агафья Гавриловна

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
04.01.1838

Дочь: Хиония-Ориона Емельяновна Феона Феона/Хиония-Ориона Емельяновна

Мать ребёнка: Агафья Гавриловна

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
07.10.1841

Дочь: Анна Емельяновна

Мать ребёнка: Анисья Трофимовна

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Смерть
25.04.1846

Мы используем куки для улучшения работы сайта.