Емельян Демитриевич
Место рождения
Дата рожденияМежду 1804 и 1805
Дата смерти25.04.1846
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1804 и 1805
Отец: Дмитрий Андреевич
Мать: Татьяна Петровна
Бракосочетание
26.07.1822
Жена: Агафья Гавриловна
Рождение ребёнка
20.05.1824
Сын: Еремей Емельянович
Мать ребёнка: Агафья Гавриловна
Рождение ребёнка
11.09.1828
Дочь: Надежда Емельяновна
Мать ребёнка: Агафья Гавриловна
Рождение ребёнка
08.05.1831
Дочь: Гликерия Емельяновна
Мать ребёнка: Агафья Гавриловна
Рождение ребёнка
07.10.1834
Дочь: Пераскева Емельяновна
Мать ребёнка: Агафья Гавриловна
Рождение ребёнка
04.01.1838
Дочь: Хиония-Ориона Емельяновна Феона Феона/Хиония-Ориона Емельяновна
Мать ребёнка: Агафья Гавриловна
Рождение ребёнка
07.10.1841
Дочь: Анна Емельяновна
Мать ребёнка: Анисья Трофимовна
Смерть
25.04.1846