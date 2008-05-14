Зуфаров Василий Зуфарович
Место рождения
Дата рождения15.01.1935
Дата смерти14.05.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1962
Рождение ребёнка
24.10.1962
Дочь: Иванова (Зуфарова) Зинаида Васильевна
Мать ребёнка: Зуфарова (Веселова) Нина Мироновна
Рождение ребёнка
19.11.1968
Дочь: Бондарева (Зуфарова) Марина Васильевна
Мать ребёнка: Зуфарова (Веселова) Нина Мироновна
Смерть
14.05.2008