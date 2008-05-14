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Зуфаров Василий Зуфарович

Место рождения

Комаров-Завод, Балтасинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

15.01.1935

Дата смерти

14.05.2008

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Комаров-Завод, Балтасинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
30.01.1962

Жена: Зуфарова (Веселова) Нина Мироновна

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.10.1962

Дочь: Иванова (Зуфарова) Зинаида Васильевна

Мать ребёнка: Зуфарова (Веселова) Нина Мироновна

Рождение ребёнка
19.11.1968

Дочь: Бондарева (Зуфарова) Марина Васильевна

Мать ребёнка: Зуфарова (Веселова) Нина Мироновна

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Смерть
14.05.2008
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область

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