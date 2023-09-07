Самятин Евгений Виктрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самятин Евгений Виктрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Самятин Виктор Михайлович

Мать: Самятина Людмила Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самятина Ольга Евгеньевна

Мать ребёнка: Самятина Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самятина Александра Евгеньевна

Мать ребёнка: Самятина Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самятина Наталья

Смерть
Неизвестно
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