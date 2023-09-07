Самятин Евгений Виктрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самятина Ольга Евгеньевна
Мать ребёнка: Самятина Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самятина Александра Евгеньевна
Мать ребёнка: Самятина Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Самятина Наталья
Смерть
Неизвестно