Шевченко Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевченко Василий Иванович
Мать ребёнка: Шевченко (Немченко) Любовь Яковлевна
Рождение ребёнка
16.11.?
Сын: Шевченко Владимир Иванович
Мать ребёнка: Шевченко (Немченко) Любовь Яковлевна
Рождение ребёнка
01.03.1958
Дочь: Бурашникова (Шевченко) Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Шевченко (Немченко) Любовь Яковлевна
Смерть
Неизвестно