Шевченко Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевченко Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевченко Василий Иванович

Мать ребёнка: Шевченко (Немченко) Любовь Яковлевна

Рождение ребёнка
16.11.?

Сын: Шевченко Владимир Иванович

Мать ребёнка: Шевченко (Немченко) Любовь Яковлевна

Рождение ребёнка
01.03.1958

Дочь: Бурашникова (Шевченко) Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Шевченко (Немченко) Любовь Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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